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تداول 10 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و520 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

11 سفينة متواجدة على أرصفة موانئ الهيئة

تداول 10 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و520 شاحنة بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

12:33 م, الأثنين, 15 أغسطس 22

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و520 شاحنة و 480 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000  طن بضائع ، 200 شاحنة و 450 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 320 شاحنة و 30 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل ومغادة السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية2 ، فيما غادر الميناء بالأمس السفينة امل ، بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة و بريدج .

فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج ،.

كما يستعد ميناء بورتوفيق وصول السفينة كينز بحمولة 415 سيارة ملاكي ، وغادر الميناء اليوم السفينة TRUST1  متجهة الي جدة .وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1150 راكب بموانيها .

نادية سلام

نادية سلام

12:33 م, الأثنين, 15 أغسطس 22