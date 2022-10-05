تداول 10 ألاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 608 شاحنة و 49 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 364 شاحنة و 32 سيارة ، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 244 شاحنة و17 سيارة .



و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس .

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة عمان وسيناء وغادرت السفينة سينا وعمان ، فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا ووصول وسفر 924 راكب بموانيها .