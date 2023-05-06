تداول 10 آلاف طن و610 شاحنات بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي ل

أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 610 شاحنات و435 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 295 شاحنة و424 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 315 شاحنة و11 سيارة، وصول وسفر 1780 راكبا.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل ودليلة وغادرت السفينتان الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 1500 طن بضائع و236 شاحنة بميناء نويبع حيث يستقبل الميناء اليوم العبارة آيلة، بينما تغادر السفينتان سينا وبريدج فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بريدج وسينا وغادرت السفينتين آيلة وسينا.