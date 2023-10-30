تداول 10 آلاف طن و530 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 530 شاحنة و80 سيارة، مواني الهيئة وصول وسفر 1070 راكبا بموانيها.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 315 شاحنة و73 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 215 شاحنة و7 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية، بينما شهد الميناء بالأمس مغادرة السفينة بوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3450 طن بضائع و260 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى آيلة، كوين نفرتيتى، بريدج واور، كما يشهد ميناء ميناء بورتوفيق اليوم مغادرة السفينة ALNAWA EXPRESS متجهة إلي جدة.