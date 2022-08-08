تداول 10 آلاف طن بضائع و 499 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ،و 449 شاحنة و 71 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع ، و157 شاحنة و 36 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ،و 342 شاحنة و 35 سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة “أمل”، بينما غادرته السفينتان بوسيدن إكسبريس والحرية2 ، بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين “سينا” و”بريدج” فيما شهد الميناء أمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين بريدج وسينا ، بجانب وصول وسفر 1134 راكبا بموانيها .