تداول 10 آلاف طن بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 585 شاحنة و 466 سيارة ووصول وسفر 1850 راكبا .

وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع ، 396 شاحنة و 410 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع ، 189 شاحنة و 56 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين امل والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 ، وغادر العبارتين امل والقاهرة ،

وصول 300 سيارة بوزن 600 طن لميناء بورتوفيق

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و 240 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي سينا ، ايلة وبريدج .

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة KALINA علي متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة.

