تداول 10 آلاف طن بضائع عامة و434 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و434 شاحنة و22 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 138 شاحنة و7 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 296 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين دليلة والحرية 2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين عمان وسينا بإجمالي وصول وسفر 900 راكب بموانيها.

