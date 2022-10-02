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تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

5:42 م, الأحد, 2 أكتوبر 22

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 500 شاحنة و 433 سيارة.

شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 240 شاحنة و 412 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 260 شاحنة و 21 سيارة .


يغادر ميناء سفاجا اليوم سفينتا الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين سينا وعمان.. كما استقبل ميناء السويس السفينة sea wave1 قادمة من جدة بعدد 412 سيارة بوزن 1000 طن و وصول وسفر 960 راكبا بموانيها .

نادية سلام

نادية سلام

5:42 م, الأحد, 2 أكتوبر 22