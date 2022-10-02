تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 500 شاحنة و 433 سيارة.

شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 240 شاحنة و 412 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 260 شاحنة و 21 سيارة .



يغادر ميناء سفاجا اليوم سفينتا الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين سينا وعمان.. كما استقبل ميناء السويس السفينة sea wave1 قادمة من جدة بعدد 412 سيارة بوزن 1000 طن و وصول وسفر 960 راكبا بموانيها .