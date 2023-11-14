تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 609 شاحنة و 90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 386 شاحنة و75 سيارة.

وشملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 223 شاحنة و15 سيارة ،وصول وسفر 975 راكب بموانيها.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفينتين الحرية ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1325 طن بضائع و160 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة و آور.

