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تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

10:33 ص, الأربعاء, 21 يونيو 23

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 543 شاحنة و 96 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع ، 218 شاحنة و 82 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 325 شاحنة و 14 سيارة . ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى أمل، الحرية2 وبوسيدون إكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و 155 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وإيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1610 ركاب بموانيها.

نادية سلام

نادية سلام

10:33 ص, الأربعاء, 21 يونيو 23