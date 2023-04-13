Loading...

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

Loading...

بإجمالي 10 سفن

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

1:10 م, الخميس, 13 أبريل 23

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و 765 شاحنة و 56 سيارة .

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 424 شاحنة و48 سيارة فيما شملت

حركة الصادرات
7000 طن بضائع ، 341 شاحنة و8 سيارة وصول وسفر 1761 راكب بموانيها.
وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتان “أمل وعمان” بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل ودليلة فيما غادرت السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس ، كما تم تداول 2500 طن بضائع و401 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى آيلة وبريدج وسينا .

نادية سلام

نادية سلام

1:10 م, الخميس, 13 أبريل 23