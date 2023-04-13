تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و 765 شاحنة و 56 سيارة .

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 424 شاحنة و48 سيارة فيما شملت

7000 طن بضائع ، 341 شاحنة و8 سيارة وصول وسفر 1761 راكب بموانيها.وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتان “أمل وعمان” بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل ودليلة فيما غادرت السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس ، كما تم تداول 2500 طن بضائع و401 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى آيلة وبريدج وسينا .