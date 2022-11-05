تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 626 شاحنة و33 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 382 شاحنة و 21 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 244 شاحنة و 12 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2، بينما غادرت السفينة بوسيدون إكسبريس.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفن بريدج وسينا وإيلة وغادرت السفن بريدج وسينا وإيلة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن سينا وبريدج وإيلة، وصول وسفر 1261 راكبا بموانيها.