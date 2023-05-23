تداول 10 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 566 شاحنة و47 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 260 شاحنة و28 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 306 شاحنات و19 سيارة، وصول وسفر 1400 راكب.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين القاهرة وأمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1050 طن بضائع و160 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وآيلة وبريدج.

