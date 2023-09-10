تداول 10 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 496 شاحنة و69 سيارة ووصول وسفر 1102 راكب.

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 173 شاحنة 35 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 323 شاحنة و34 سيارة.



حيث يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل، فيما شهد ميناء نويبع تداول 2300 طن و214 شاحنة، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وبريدج.

