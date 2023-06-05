تداول 10 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 643 شاحنة و60 سيارة ووصول وسفر 2540 راكبا.

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 320 شاحنة و50 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 323 شاحنة و10 سيارات.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة بينما غادر ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، أمل والقاهرة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1750 طن بضائع و 345 شاحنة، حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهى آيلة ، بريدج وسينا.

