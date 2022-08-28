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  تداول 10آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة

  تداول 10آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

11:36 ص, الأحد, 28 أغسطس 22

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 400 شاحنة و130 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5800 طن بضائع ، 205 شاحنة و75 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4200 طن بضائع ، 195 شاحنة و55 سيارة  .

كما استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس .

و استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة وسينا ،ويستعد لمغادرة السفينتين بريدج وسينا.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وبريدج وغادرت السفينتين ايلة وسينا بالإضافة الي وصول وسفر 1516 راكب بموانيها .

نادية سلام

نادية سلام

11:36 ص, الأحد, 28 أغسطس 22