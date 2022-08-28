  تداول 10آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 400 شاحنة و130 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5800 طن بضائع ، 205 شاحنة و75 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4200 طن بضائع ، 195 شاحنة و55 سيارة .

كما استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس .

و استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة وسينا ،ويستعد لمغادرة السفينتين بريدج وسينا.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وبريدج وغادرت السفينتين ايلة وسينا بالإضافة الي وصول وسفر 1516 راكب بموانيها .