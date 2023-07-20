تداول 10آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 585 شاحنة و 134 سيارة ،ووصول وسفر 747 راكبا بموانيها .

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ،و 231 شاحنة و113سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 354 شاحنة 21 سيارة .ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين “الحرية2″ و”بوسيدون إكسبريس” بينما تغادر السفينة “أمل” فيما استقبل الميناء أمس السفينة “أمل” وغادرت السفينتان “الحرية2″ و”بوسيدون إكسبريس” .

وشهد ميناء نويبع تداول 800 طن بضائع و127 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج ، سينا وآيلة .

