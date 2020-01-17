تداول 1.1 مليار سهم بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

استحوذت الأسهم على 32.56% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 67.44% خلال الأسبوع المذكور

بلغ إجمالي قيم التداول بالبورصة المصرية الأسبوع المنقضي حوالي 12.6 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 1.1 مليار سهم منفذة على 100 ألف عملية.

وأشار تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة – وصلت “المال” نسخه منه – إلى أن التعاملات المذكورة جاءت مقارنة بقيمة تداول قدرها 13.2 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 682 مليون سهم على 85 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

وذكر تقرير البورصة أن الأسهم استحوذت على 32.56% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 67.44% خلال الأسبوع المذكور.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية الأسبوع الماضي، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين ونمو قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.69%؛ ليصل إلى مستوى 13824 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.56% إلى 535 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.7 مليار جنيه الأسبوع المذكور، مقابل 696 مليار جنيه استهل بها تعاملات الأسبوع، وذلك حسبما ذكر تقرير البورصة.

يذكر أن البورصة اختتمت تعاملات جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم بجلسة الخميس 740 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 56.7 مليون جنيه و1.3 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 15.9 مليون جنيه و14.8 مليون جنيه و226 ألف جنيه و26.9 مليون جنيه على التوالى.

وتأرجح أداء الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، وصعد 64 سهما من إجمالى 162 متداولا، بينما هبط 59 وبقى 39 دون تغير.

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة” إن مؤشر البورصة المصرية يختبر مستوى المقاومة 14100 نقطة خلال الوقت الراهن.

وأضافت “نعيم” إن تمكن المؤشر من تجاوز مقاومة 14100 نقطة، سوف يعزز من فرص صعوده باتجاه نطاق 14800 – 15000 نقطة، ونصحت المتعاملين بالانتقائية.