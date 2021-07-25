تداول صور امتحان التاريخ للثانوية العامة 2021 أدبي

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تيلجرام صورا لامتحان مادة التاريخ للثانوية العامة 2021 أدبي ، عقب مرور نحو نصف ساعة من بدء الامتحان. صور امتحان التاريخ للثانوية العامة 2021 أدبي

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ للثانوية العامة 2021، بإجمالي نحو 255 ألفا و353 طالبا.

جدير بالذكر أن عقوبة المتورطين في تداول ونشر صور الامتحانات تصل إلي الرسوب في كل المواد هذا العام مع الحرمان من دخول امتحانات الدور الثاني وكذلك الحرمان من آداء الامتحان لمدة عامين.

وترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي حالات للغش الإلكتروني من خلال غرفة عمليات مركية مزودة بكاميرات مراقبة تغطي كافة اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.