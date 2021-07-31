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تداول صور امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة 2021 علمي رياضيات

جاء ذلك بعد مرور نحو نصف ساعة من وقت بدء امتحان الاستاتيكا
جهاد سالم 11:15 ص, السبت, 31 يوليو 21 11:15 ص, السبت, 31 يوليو 21

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تيلجرام صورا لامتحان مادة الاستاتيكا للثانوية العامة 2021 علمي رياضيات.

جاء ذلك بعد مرور نحو نصف ساعة من وقت بدء امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة 2021 علمي رياضيات.

ويؤدي اليوم نحو 100 ألف و453 طالبا بشعبة علمي رياضيات ، الامتحان في مادة الاستاتيكا للثانوية العامة 2021.

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جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتتبع حالات الغش الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة 2021.

وتقوم غرفة عمليات الوزارة برصد محاولات الغش الإلكتروني من خلال غرفة تحكم مركزية تضم كاميرات مراقبة تغطي جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

وتصل عقوبة المتورطين في تداول ونشر صور الامتحانات إلى الرسوب في كل المواد هذا العام ، وكذلك الحرمان من دخول الامتحانات لمدة عامين.

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بقلم جهاد سالم

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