لايف

تداول صور امتحان الأحياء للثانوية العامة 2021

عقوبة المتورطين في تداول ونشر صور الامتحانات تصل إلي الرسوب
جهاد سالم 10:56 ص, السبت, 31 يوليو 21 10:56 ص, السبت, 31 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تيلجرام صورا لامتحان الأحياء للثانوية العامة 2021 علمي.

امتحان الأحياء للثانوية العامة 2021

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الامتحان اليوم في مادة الأحياء بنظام البابل شيت.

ويصل عدد الطلاب الخاضعين لامتحان الأحياء للثانوية العامة 2021 اليوم لنحو 292 ألفا و428 طالبا.

جدير بالذكر أن عقوبة المتورطين في تداول ونشر صور الامتحانات تصل إلي الرسوب في كل المواد هذا العام مع الحرمان من دخول الامتحانات لمدة عامين.

اقرأ أيضا  أوائل الدبلومات الفنية 2021 ... وتعرف علي نتائج الدبلومات الفنية 2021
صور امتحان الأحياء المتداولة عبر تليجرام

وترصد غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أي محاولات غش إلكتروني من خلال كاميرات مراقبة مراقبة تغطي كافة اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم جهاد سالم

ملف الكاتب جهاد سالم

اقرأ أيضاً

تداول صور امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة 2021 علمي رياضيات

جهاد سالم 11:15 ص, السبت, 31 يوليو 21

بدء امتحان الأحياء والاستاتيكا للثانوية العامة 2021 علمي

جهاد سالم 9:55 ص, السبت, 31 يوليو 21

الصحة: 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

المال - خاص 2:09 ص, السبت, 31 يوليو 21

درجات الحرارة اليوم السبت 31-7-2021 في مصر

عصام عميرة 12:02 ص, السبت, 31 يوليو 21

حالة الطقس اليوم السبت 31-7-2021 في مصر.. شديد الحرارة وشبورة على الطرق

دعاء محمود 12:00 ص, السبت, 31 يوليو 21

تراشق بالحجارة وكسر نوافذ مسجد.. ضبط أطراف مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

أماني عوض 5:20 م, الجمعة, 30 يوليو 21