تداول صور امتحان الأحياء للثانوية العامة 2021

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تيلجرام صورا لامتحان الأحياء للثانوية العامة 2021 علمي. امتحان الأحياء للثانوية العامة 2021

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الامتحان اليوم في مادة الأحياء بنظام البابل شيت.

ويصل عدد الطلاب الخاضعين لامتحان الأحياء للثانوية العامة 2021 اليوم لنحو 292 ألفا و428 طالبا.

جدير بالذكر أن عقوبة المتورطين في تداول ونشر صور الامتحانات تصل إلي الرسوب في كل المواد هذا العام مع الحرمان من دخول الامتحانات لمدة عامين.

صور امتحان الأحياء المتداولة عبر تليجرام

وترصد غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أي محاولات غش إلكتروني من خلال كاميرات مراقبة مراقبة تغطي كافة اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.