تداولات هادئة للبورصة في أولى جلسات 2021

شهدت البورصة المصرية اليوم – أولى جلسات عام 2021 – تداولات هادئة وضعيفة نظرا لاستمرار فترة الإجازات فى الخارج.

وأكد محللون فنيون أن فترة الهدوء ستستمر حتى نهاية أعياد الميلاد وعودة المستثمرين الأجانب للسوق المحلية مرة أخرى، مشيرين إلى قدرة المؤشر الرئيسى للسوق « EGX30» خلال هذه الفترة على الثبات أعلى مناطق الدعم الأقرب عند 10700 نقطة.

واستقر « ُEGX30» عند 10845 نقطة دون تغيير، بينما ارتفع مؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.73% إلى 2160 نقطة، ومؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.67% مسجلا 3118 نقطة.

وقال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة «كايروكابيتال» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى أغلق بشكل متعادل نوعا ما مع بداية عام 2021 بعد أن واجهت بعض الأسهم عمليات جنى أرباح طبيعية مع اختبار منطقة 10850 نقطة.

وأكد أن النظرة العامة إيجابية لكن ليست بالشكل الكامل خلال المستويات الحالية إذ إن بعض الأسهم لاتزال لديها احتمالات لمواجهة عمليات جنى أرباح وبالتالى فالانخفاضات حول 10750 – 10600 نقطة واردة قبل معاودة الصعود فى ظل التحرك العرضى الحالي.

ويرى سامح غريب رئيس قسم كبار العملاء فى شركة «عربية أون لاين» لتداول الأوراق المالية، أن جلسة اليوم شهدت تراجعا فى قيم التداولات عن معدلاتها الطبيعية نظرا للدخول فى فترة الإجازات خاصة بالنسبة للمؤسسات والصناديق الأجنبية.

وأشار إلى أن أسعار الأسهم الكبيرة مثل التجارى الدولى و«إعمار» شهدت تحركات قريبة من جلسة الخميس الماضى مع بعض التغير فى تحركات الأسهم الصغيرة والمتوسطة لكنها بشكل غير ملحوظ.

وأوضح أن المؤشر السبعينى تخطى مستوى المقاومة السابق له عند 2054 نقطة ولديه مستوى مقاومة حالى عند 2170 نقطة على الأجل القريب.

ولفت إلى أن المؤشرالرئيسى لديه منطقة دعم قوية عند 10730 نقطة من الصعب تجاوزها لأسفل، بينما هناك مستوى مقاومة أقرب عند 10900 نقطة وحال تخطيه ستتأكد النظرة الإيجابية للمؤشر.

وقال أحمد أبو اليزيد محلل فنى أول فى شركة «بريميير» لتداول الأوراق المالية إن السوق أغلقت على تباين محاولة اختبار مستوى المقاومة المهم 10900 نقطة الذى باختراقه لأعلى يستهدف المؤشر 11100 – 11200 نقطة ومستوى الدعم الحالى هو 10700 نقطة .

وتوقع أن يتحرك المؤشر فى هذا النطاق الضيق حتى نهاية الأسبوع الأول من يناير الحالى على أن يتم بعد ذلك اختراق مستوى المقاومة 10900 نقطة واستهداف المستويات المذكورة.

وأضاف: «مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اخترق القمة الرئيسية 2150 نقطة نحو الأعلى مستهدفا 2200 – 2250 نقطة، ومن المعروف فى شهر يناير من كل عام أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة تؤدى بشكل أفضل من الأسهم القيادية، لذلك ينصح بالشراء بشكل انتقائي».

وبلغت قيم التداول على الأسهم اليوم حوالى 873 مليون جنيه، واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافى قيم تداولات قدرها 8.3 مليون، بينما فضل العرب والأجانب البيع بقيمة 2.7 و5.6 مليون جنيه على الترتيب.