تداولات هادئة في أسواق الخليج تحت ضغط من مخاوف تفشي سلالة فيروسية جديدة

اتسم أداء البورصة في أسواق الخليج والشرق الأوسط بالهدوء سيرًا على نهج الأسهم العالمية تحت ضغط من تصاعد مخاوف تفشي سلالة جديدة من الفيروس التاجي في الصين، مما أحبط شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي الفيروس التاجي في الصين إلى ستة أشخاص، يوم الثلاثاء، بينما أوردت السلطات ظهور حالات جديدة.

وحددت مفوضية الصحة القومية الحالات المؤكدة بنحو 291 بنهاية الاثنين، لكن المعلومات التي وردت من عدة مقاطعات، الثلاثاء، أظهرت تفشي العدوى في مناطق جغرافية جديدة.

تراجع المؤشر السعودي

وهبط المؤشر الاسترشادي السعودي بنسبة 0.3% بقيادة مصرف الراجحي الذي تراجعت أسهمه بنسبة 0.5%. وتراجعت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 1%.

وقلّص صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي للسعودية ليصل إلى 1.9% العام الحالي نزولًا من 2.2% بسبب اتفاق الدول المصدرة للنفط على خفض إنتاج البترول.

وتم تمرير اتفاق، الشهر الماضي، بقيادة الرياض يُلزم مجموعة الدول المنتجة للنفط (أوبك) بأعمق خفض في الإنتاج خلال عقد كامل؛ بغية تفادي تخمة المعروض ودعم الأسعار.

هبوط أسهم أرامكو

وهبطت أسهم شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، بنسبة 0.1% لتصل إلى 34.6 ريال (9.22 دولار).

وهبط مؤشر بورصة أبو ظبي بنسبة 0.6% بدعم من هبوط بنسبة 1.4% في أسهم بنك أبو ظبي الأول الأكبر في البلاد، وبنسبة 0.2% في أسهم شركة الاتصالات.

وطرأت تغيرات طفيفة على أسهم بورصة قطر بدعم من صعود أسهم مصرف الريان بنسبة 1.5%، بينما سجل المصرف مكاسب بنسبة 1.5% بعد زيادة أرباحه السنوية. وهبطت، في مقابل هذا، أسهم شركة قطر للتأمين بنسبة 1.2%.

وارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.1% بدعم من صعود أسهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.4%، وأسهم شركة أرامكس للوجيستيات بنسبة 1.4%.

أسواق الخليج

وهبطت بورصة السعودية بنسبة 0.3% لتصل إلى 8,445 نقطة.

وهبطت بورصة أبو ظبي بنسبة 0.6% لتصل إلى 5,185 نقطة.

وارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.1% لتصل إلى 2,855 نقطة.

وطرأت تغييرات طفيفة على بورصة قطر لتصل إلى 10,694 نقطة.

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.1% لتصل إلى 1,644 نقطة.

وتراجعت بورصة عمان بنسبة 0.4% لتصل إلى 4,060 نقطة. وهبطت بورصة الكويت بنسبة 0.2% لتصل إلى 7,107 نقطة.