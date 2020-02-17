تداولات سهم «أرامكو» تعادل ضعف نظيرتها في البورصة المصرية بجلسة الأثنين (تفاعلي)

سجل سهم شركة أرامكو المقيدة بالبورصة السعودية “تداول” تداولات بقيمة بلغت 258.651 مليون ريال سعودي – ما يعادل 1.078 مليار جنيه – تمثل ضعف قيمة تداولات البورصة المصرية في تعاملات جلسة الأثنين .

تداولات أسهم الراجحي و نماء أكبر من السوق المحلية

وضمت قائمة الأسهم السعودية التي تخطت قيمة تداولها منفردة إجمالي تداولات البورصة المصرية، كل من سهم الراجحي بقيمة تداول 214.933 مليون ريال سعودي – ما يعادل 896.274 مليون جنيه مصري – بالإضافة إلى سهم الإنماء السعودي بقيمة تداول 165.628 مليون ريال سعودي – تعادل 690.6 مليون جنيه مصري-.

القيمة السوقية لـ “أرامكو” تعادل 39.4 مرة نظيرتها للبورصة المصرية

يُذكر أن القيمة السوقية لسهم أرامكو بلغت بنهاية جلسة الأثنين نحو 27.6 تريليون جنيه مصري ما يعادل 39.4 مرة رأسمال البورصة المصرية بأكملها البالغ 698,973 مليار جنيه .

وسجلت البورصة المصرية تداولات على الأسهم فقط بقيمة 565.014 مليون جنيه، منها 195.004 مليون جنيه لسهم البنك التجاري الدولي -السهم الأكبر وزنًا بالمؤشر الرئيسي EGX30 – .

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية “تاسي” بنسبة 0.45% مسجلًا مستوى 7872.55 نقطة، فيما تم التداول على 195 شركة بكمية أسهم متداولة 99.226 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.412 مليار ريال سعودي – ما يعادل 10.06 مليار جنيه -، بينما بلغ عدد الصفقات 124.941 الف صفقة .

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.46% إلى 13800 نقطة، بينما صعد egx 70 بنسبة 0.19% إلى 1256 نقطة، كما ارتفع مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.2% إلى 1374 نقطة، بينما صعد egx50 بنسبة 0.43% إلى 1876 نقطة، وكذلك صعد مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.38% إلى 15805 نقطة.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية ولأجنبية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 113.3 مليون جنيه و 22.8 مليون جنيه و57.2 مليون جنيه و 623 ألف جنيه على التوالى.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونيين الأخضر والأحمر، وصعد 68 سهما من إجمالى 164 سهم تداولا، بينما هبط 56، وبقى 40 دون تغير.

ويتوقع خبراء سوق المال سيطرة التحركات المتأرجحة بين الصعود والهبوط على تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي، مع استمرار تحكم سهمي المصرية للاتصالات، والبنك التجاري الدولي، في توجيه المؤشر الرئيسى “egx30″، يصاحبه صعود لمجموعة من الأسهم.