تداولات بورصة النيل تُسجل 390 مليون جنيه الربع الثاني من 2022

سجلت تداولات بورصة النيل للأسهم الصغيرة والمتوسطة، حوالي 390 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022، مقارنة مع 922 مليون جنيه خلال الربع الأول السابق له، أي بنسبة تراجع بلغت 58%.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد هيمن سهم “أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات” على النسبة الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 31.4% فيما تقاسم حوالي 21 سهما أخرى النسبة المتبقية.

وتجدر الإشارة إلي أن مؤشر البورصة الرئيسي “egx30” سجل تراجعًا بنسبة 23% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تعاملات جلسة الأربعاء، أي خلال أول 6 أشهر من العام.

وكانت أيضًا مؤشرات البورصة المصرية قد تراجعت بشكل واضح خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي أي في الفترة منذ إبريل وحتى نهاية تعاملات شهر يونيو المذكور، وذلك وسط مبيعات مستمرة للمتعاملين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي قد هبط بنسبة 18% ليصل إلى 9225 نقطة، كما تراجع مؤشر “ egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 9.9% إلى 1721 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 12% إلى 2547 نقطة.