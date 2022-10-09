تداولات بورصة «النيل» تُسجل 36.4 مليون جنيه في 4 جلسات تداول

سجلت تداولات بورصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة – النيل حوالي 36.4 مليون جنيه خلال 4 جلسات تداول فقط، مقارنة مع قيمة بلغت 67.4 مليون جنيه الأسبوع السابق لهُ .

وتصدرسهم المشروعات الصناعية والهندسية تعاملات بورصة النيل، الأسبوع الماضي، منخفضًا 4.7% بقيم تداولات 9.1 مليون جنيه، وتذيل سهم فيرتيكا للصناعة والتجارة قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، ليُنهي تعاملاته عند 5.62 جنيه.

تجدر الإشارة إلي أنهُ هيمن التباين على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، والذي شهد 4 جلسات تداول فقط، إذ ارتفع أداء مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.87% مغلقا عند مستوى 10010 نقطة، تراجع مؤشر EGX70 بنسبة 1.56% مغلقا عند 2215.5 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.99% مغلقا عند 3156 نقطة.

فيما ربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه، مغلقًا عند 694.2 مليار جنيه، مقارنة بـ688.1 مليار جنيه في التعاملات السابقة.

وسجلت التداولات الإجمالية 9.7 مليار جنيه، كان نصيب السندات فيها 48.95%، بينما كان نصيب الأسهم 51.05%.

واستحوذ المصريون على النسبة الكبرى من التعاملات بنسبة 79.7% بصافي شراء 303.6 مليون جنيه، واتجه العرب للشراء أيضًا بصافي 74.9 مليون جنيه، بنسبة 9.5% من التعاملات، بينما اتجه الأجانب للبيع بصافي 378.5 مليون جنيه، بنسبة 10.8% من التعاملات.