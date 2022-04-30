تداولات بورصة النيل تهبط 54% بنهاية تعاملات إبريل الجاري

تراجعت تداولات بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة – النيل بنحو 54% بنهاية تعاملات شهر إبريل الجاري وسجلت حوالي 146 مليون جنيه مقارنة مع 316 مليون جنيه خلال شهر مارس السابق لهُ .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد هيمن سهم “المشروعات الصناعية والهندسية” على النسبة الأكبر من قيمة التداول بواقع 37% بقيمة 53.8 مليون جنيه .

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد صعدت بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي والذي يمثل الأسبوع الأخير من شهر إبريل الجاري، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 4.74% ليصل إلى 11047 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.33% إلى 1873 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 3.01% إلى 2851 نقطة.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 3.81%، ما يعادل 26 مليون جنيه، ليغلق عند 715.1 مليار جنيه.