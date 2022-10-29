تداولات بورصة النيل تهبط 40% خلال تعاملات الأسبوع الماضي

تراجعت تداولات بورصة النيل للأسهم الصغيرة والمتوسطة – النايلكس بواقع 40% خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسجلت 35.6 مليون جنيه مقارنة مع 58.2 مليون نهاية الأسبوع السابق له .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد تصدر سهم أراب للتنمية والاستثمار الزراعي تعاملات بورصة النيل، خلال الأسبوع المذكور، مرتفعًا بنحو 12% بقيم تداولات 9.5 مليون جنيه.

وأوضحت البيانات أن سهم فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات تذيّل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، ليُنهي تعاملاته عند 6.31 جنيه.

ومع هبوط سعر العملة المحلية أمام الدولار في السوق الرسمية خلال تعاملات، نهاية الأسبوع الماضي، إلى أكثر من 23 جنيها، ارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 7.7% ليصل إلى 11072 نقطة.

وصعد”egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.83% إلى 2241 نقطة، و“ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.99% إلى 3243 نقطة، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 35 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 745.8 مليار جنيه.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قد قررت في اجتماع استثنائي الخميس الماضي رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.