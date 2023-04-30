تداولات بورصة النيل تهبط بنسبة 54% خلال تعاملات أبريل

هبطت تداولات بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 54% خلال تعاملات شهر أبريل الجاري وسجلت نحو 41.1 مليون جنيه مقارنة مع نحو 89 مليونا في مارس السابق .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد هيمن سهم الدولية للأسمدة والكيماويات على النسبة الأكبر من قيمة التداولات بـ 20.2% و 8.3 مليون جنيه، تلاهُ سهم المشروعات الصناعية والهندسية بنسبة 17.4% بقيمة 7.15 مليون جنيه.

وتخلت مؤشرات البورصة المصرية عن جزء من مكاسبها الصباحية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 30-4-2023.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” ، مستوى منطقة 18000 نقطة، بعد أن قلص نسبة صعوده إلي 0.8%، مسجلا 17940 نقطة.

وسجل مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، ارتفاعا بنحو 0.7%، عند 3096 نقطة، و مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بنحو 0.6% عند 4702 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 197 سهما، ارتفع منهم 104 فيما تراجع 32 و استقر 61 دون تغيير .