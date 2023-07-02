تداولات بورصة «النيل» تصعد 161% بتعاملات الربع الثاني من 2023

صعدت قيم تداولات بورصة سوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة “النيل” بنسبة بلغت 161% خلال تعاملات الربع الثاني من العام الجاري 2023 وسجلت نحو 811 مليون جنيه مقارنة مع 311 مليون جنيه بالفترة السابقة.

ووفقًا لبيانات مركز معلومات البورصة المصرية فقد هيمن سهم شركة المشروعات الصناعية والهندسية على النسبة الأكبر بنحو 66.5% بقيمة 536.5 مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلي أن سوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة، كانت قد استقبلت مطلع شهر يونيو الماضي بدء التداول على أسهم شركة “لوتس للتنمية والاستثمار”.

وعلى صعيد تعاملات السوق الرئيسية فقد تمكنت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الثاني من العام الجاري من إحراز أداء مرتفع بنسب صعود وصلت إلى 25%، وسط مكاسب لرأس المال السوقي بقيمة 113 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 7.5% ووصل إلى 17665 نقطة، بينما سجل المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودًا بنسبة 25.9% عند 3535.7 نقطة، وبنحو 23.8% للمؤشر الأوسع نطاقًا “egx100”.

وقد سجل رأس المال السوقي ارتفاعًا جيدًا بنسبة بلغت 10.7% بقيمة 113 مليار جنيه، ليصل 1.162 تريليون جنيه مقارنة مع 1.049 تريليون في بداية الفترة.