تداولات بورصة «النيل» تصعد بنحو 70% بتعاملات الأسبوع الماضي

ارتفعت قيمة تداولات بورصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة – النيل، بنحو 70% خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسجلت حوالي 85 مليون جنيه مقارنة مع 50 مليون جنيه الأسبوع السابق لهُ .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فهيمن سهم “اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات” على النسبة الأكبر من إجمالي قيمة التداول بنحو 22.2% وبقيمة 32 مليون جنيه، تلاه سهم “المشروعات الصناعية والهندسية” بنسبة 10% وبقيمة 22.9 مليون جنيه، فيما تزيل القائمة سهم “المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة” .

هذا وقد هيمن الارتفاع على أداء مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط دعم شرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.05% ليصل إلى 10094 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.89% إلى 2159 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 3.71% مسجلا 3093 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 12 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعًا 1.8% إلى 681.7 مليار جنيه