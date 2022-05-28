تداولات بورصة النيل تصعد بنحو 128% خلال تعاملات الأسبوع الماضي

ارتفعت تداولات بورصة النيل للأسهم الصغيرة والمتوسطة بواقع 128% خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتُسجل 47.8 مليون جنيه، مقارنة مع 21 مليون جنيه الأسبوع السابق له، على الرغم من حالة الضعف بالسوق الرئيسية .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد تصدر سهم شركة “أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات” قائمة الأسهم من حيث قيمة التداول بنحو 15.8 مليون جنيه.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين المصريين والأجانب وشرائي للعرب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.3% ليصل إلى 10200 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.7% إلى 1746 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 5.1% إلى 2627 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 3.18%، ما يعادل 22 مليار جنيه، ليغلق عند 669.2 مليار جنيه.

وتوقع خبراء تحليل فني في وقت سابق أن يواصل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 الأداء الضعيف على الأجل القريب لحين عودة ظهور القوى الشرائية وارتفاع متوسطات التداول .