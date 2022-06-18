تداولات بورصة النيل تسجل 24 مليون جنيه بتعاملات الأسبوع الماضي

سجلت تداولات بورصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة- النيل، حوالي 24 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقارنة مع 43.4 مليون جنيه في الأسبوع السابق له.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد تصدَّر سهم “أميرالد” للتطوير وإدارة المشروعات تعاملات بورصة النيل، الأسبوع الماضي، بقيم تداولات 8.2 مليون جنيه.

وذكر تقرير البورصة أن سهم الصخور العربية للصناعات البلاستيكية تذيَّل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، ليُنهي تعاملاته عند 1.8 جنيه.

وهبطت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المذكور، إذ تراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.6% ليصل إلى 9866 نقطة.

كما انخفض مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.18% إلى 1854 نقطة، و”egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.96 % إلى 2738 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 16 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، متراجعًا بنحو 2.4% إلى 657.7 مليار جنيه.