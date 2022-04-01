صعدت تداولات بورصة النيل للأسهم الصغيرة والمتوسطة خلال تعاملات الثلاث شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 57% وسجلت 922 مليون جنيه مقارنة مع 585.4 مليون جنيه خلال الربع السابق لهُ والأخير من العام الماضي.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد هيمن سهم “إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات” على القيمة الأكبر من الإجمالي بنسبة 27.5% ليحتل قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا من حيث قيمة التداول خلال تلك الفترة.

وهيمن التراجع الجماعي على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك وسط خسائر لرأس المال السوقي بلغت حوالي 39 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 6% ووصل 11238 نقطة، بينما سجل المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعًا بنحو 13.2% عند 1910 نقطة، وانخفض الأوسع نطاقًا “egx100” بنسبة 11% ووصل 2894 نقطة.

فيما سجل رأس المال السوقي حوالي 726.4 مليار جنيه مقارنة مع 765.6 مليار جنيه بهبوط بلغ 5.1% بقيمة بلغت 39 مليار جنيه.