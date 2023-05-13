تداولات بورصة النيل تتضاعف 3 مرات الأسبوع الماضي وتسجل 45.4 مليون جنيه

تضاعفت تداولات بورصة النيل للأسهم الصغيرة والمتوسطة بواقع 3 مرات بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي وسجلت نحو 45.4 مليون جنيه مقارنة مع 11.4 مليون جنيه الأسبوع السابق .

ووفقًا للبيانات فقد حصد سهم “المشروعات الصناعية والهندسية” صدارة ترتيب الأسهم المتداولة بسوق “النيل” مهيمنًا على النسبة الأكبر من التداولات بواقع 61.5% وبقيمة 27.5 مليون جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي على تباين، حيث كان التراجع من نصيب المؤشر الرئيس للسوق EGX30، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 WEI، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 EWI.

وتراجع المؤشر الثلاثيني بشكل هامشي نسبته 0.14% ليغلق عند 17270 نقطة، بينما صعد المؤشر السبعيني بنسبة 2.79%، ليغلق عند 3061 نقطة، والمؤشر المئوي بـ2.65% مغلقا عند 4641 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب نسبتها 1.1% بما قيمته 12 مليار جنيه، ليغلق عند 1.128 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.116 تريليون جنيه بالتعاملات السابقة.

وارتفعت التداولات إلى 13.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 10.7 مليار جنيه بالأسبوع السابق، وهيمنت الأسهم على نحو 85% من إجمالي التداولات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 15.04%.