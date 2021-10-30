تداولات بورصة النيل تتراجع 38% خلال تعاملات الأسبوع الماضي

تراجعت تداولات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة – النيل بنسبة 38% خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق لهُ لتُسجل 53 مليون جنيه .

وهيمن سهم “اراب للتنمية والاستثمار العقاري” على النسبة الأكبر محتلاً الصدارة بنسبة 17.4% وبقيمة 9.2 مليون جنيه، تلاه سهم شركة “المصرية لنظم التعليم الحديثة” بنسبة 16% وبقيمة 8.5 مليون جنيه .

وتجدر الإشارة إلي أن مؤشرات البورصة المصرية كانت قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تباين في الأداء وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.36% ليصل إلى 11506 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.48% إلى 2305 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.68% إلى 3299 نقطة.

ويتوقع محللون أن الأسهم الكبيرة لاتزال فرصة للمستثمرين خلال الفترة الحالية في ظل حالة التقلب والضبابية التي تشهدها أسهم المؤشر السبعيني، متوقعين انتقال جزء من السيولة لأسهم المؤشر الرئيسي بدلًا من “EGX70” .

وأشاروا إلى أن صعود أسهم المؤشر السبعينى خلال الشهور الأخيرة جاء نتيجة تحركات غير منطقية، وغير معبّرة عن الأداء المالي لبعض الشركات، مما حدث ما يشبه بـ”الفقاعة السعرية” .