بورصة وشركات

تداولات بورصة النيل تتراجع بنسبة 29% بتعاملات الربع الأخير من 2021

مقارنة بالربع الثالث من العام ذاتهُ
أسماء السيد 9:40 م, الخميس, 30 ديسمبر 21 9:40 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت تداولات بورصة “الأسهم الصغيرة والمتوسطة – النيل” تراجعًا بنسبة 29% خلال الربع الرابع والأخير من العام الجاري 2021 مقارنة بالربع الثالث من العام ذاتهُ .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد سجلت قيم تداولات شركات بورصة “النيل” خلال الربع الرابع حوالي 585.4 مليون جنيه مقارنة بقيمة 820 مليون جنيه خلال الربع الثالث .

اقرأ أيضا  الشرقية للدخان : لم نتخذ قرارات رسمية بإغلاق مصنعي معسل الطالبية

وهيمن سهم “اراب للتنمية والاستثمار العقاري” على 20% من إجمالي قيمة التداول بالربع الأخير من العام فيما تقاسم حوالي 26 شركة أخرون على النسبة المتبقية .

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس (آخر جلسة في عام 2021) على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وقيم تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.43% مسجلًا 11949 نقطة، بينما صعد   “EGX70”  للأسهم المتوسطة بنسبة 0.85% ليسجل 2201 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.85% أيضا ليصل 3255 نقطة.

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تفتتح تعاملات الخميس على أداء متباين لمؤشراتها

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 3.4 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب و الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.


وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 92 سهما من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط 32، وبقي 68 دون تغيير.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

«برايم»: قرار الحكومة برفع أسعار السكر المدعم سيُفيد «الدلتا للسكر»

أسماء السيد 9:38 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

رئيس البورصة : 4 آلاف مستثمر أقل من 21 سنة تم قيدهم في 2021

أحمد علي 9:12 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

كليوباترا توافق على إدارة مستشفى سكاي للعاملين في «البترول» لمدة 27 عاما

رجب عزالدين 8:42 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 30-12-2021

رجب عزالدين 8:14 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

رئيس البورصة: نعمل على إطلاق مؤشرات جديدة منها EGX30 محدد الأوزان

المال - خاص 7:45 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

التباين يُهيمن على أداء الأسهم القيادية في البورصة المصرية خلال 2021

أسماء السيد 7:43 م, الخميس, 30 ديسمبر 21