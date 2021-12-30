تداولات بورصة النيل تتراجع بنسبة 29% بتعاملات الربع الأخير من 2021

مقارنة بالربع الثالث من العام ذاتهُ

سجلت تداولات بورصة “الأسهم الصغيرة والمتوسطة – النيل” تراجعًا بنسبة 29% خلال الربع الرابع والأخير من العام الجاري 2021 مقارنة بالربع الثالث من العام ذاتهُ .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد سجلت قيم تداولات شركات بورصة “النيل” خلال الربع الرابع حوالي 585.4 مليون جنيه مقارنة بقيمة 820 مليون جنيه خلال الربع الثالث .

وهيمن سهم “اراب للتنمية والاستثمار العقاري” على 20% من إجمالي قيمة التداول بالربع الأخير من العام فيما تقاسم حوالي 26 شركة أخرون على النسبة المتبقية .

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس (آخر جلسة في عام 2021) على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وقيم تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.43% مسجلًا 11949 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.85% ليسجل 2201 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.85% أيضا ليصل 3255 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 3.4 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب و الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 92 سهما من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط 32، وبقي 68 دون تغيير.