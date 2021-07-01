تداولات بورصة «الأسهم الصغيرة والمتوسطة» ترتفع 88% خلال يونيو

صعدت تداولات بورصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة بحوالي 88%، خلال تعاملات شهر يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو السابق له، لتسجل 126 مليون جنيه. ووفقًا لبيانات البورصة المصرية هيمن سهم “الصخور العربية للصناعات البلاستيكية” على النسبة الكبرى بنحو 38% وبقيمة 48 مليون جنيه، تلاه “الدولية للصناعات الكيماوية- إيكمي” بنسبة 12% وبقيمة 15.2 مليون جنيه. ووفقًا للبيانات فقد تقاسم حوالي 20 سهم أخرى القيمة المتبقية، وتجدر الإشارة إلى أن سوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة تشهد، خلال الفترة الحالية، عملية إعادة هيكلة موسعة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، و5 وزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قد افتتحوا جلسة تداول البورصة المصرية، يوم الأربعاء الماضي الموافقة 23 يونيو بمناسبة الإعلان عن إستراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تدشين مؤشر “تميز” لقياس أداء وحركة السوق.

وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته حينها، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل موقع الصدارة على أجندة الدولة المصرية؛ لما لها من دورٍ محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بمختلف المجالات، مدللًا على ذلك بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يناير عام 2016 مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه من القطاع المصرفي بأسعار فائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.