بورصة وشركات

تداولات بورصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة تصعد بنحو 288% خلال تعاملات الأسبوع الماضي

وسجلت 93 مليون جنيه
أسماء السيد 11:00 ص, السبت, 31 يوليو 21 11:00 ص, السبت, 31 يوليو 21

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حققت تداولات بورصة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة طفرة واضحة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة صعود بلغت 288%.

ووفقًا لبيانات مركز معلومات البورصة المصرية، فقد بلغت قيمة التداولات حوالي 93 مليون جنيه مقارنة بـ 24 مليون جنيه خلال الأسبوع السابق له.

وقد استحوذ سهم شركة “الصخور العربية للصناعات البلاستيكية” على 28% من قيم التداول الإجمالية بقيمة 26 مليون جنيه، ثم سهم شركة “الدولية للأسمدة والكيماويات” بنسبة 23% وبقيمة 21.2 مليون جنيه.

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سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة أن مؤشر “egx30” الرئيسي ارتفع بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 10742 نقطة.

وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 10.1% إلى 2763 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 7.8% إلى 3742 نقطة.

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بقلم أسماء السيد

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