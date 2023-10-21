تداولات «النيل» تُسجل 69 مليون جنيه خلال أسبوع.. و5 أسهم تُهيمن على 85.4% (جراف)



سجلت قيم تداولات بورصة النيل للأسهم الصغيرة والمتوسطة 69 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهيمنت حوالي 5 أسهم على 85.4% من الإجمالي .

ووفقًا للبيانات المتاحة من مركز معلومات البورصة المصرية، فقد حل سهم المشروعات الصناعية والهندسية في الصدارة وهيمن على النسبة الأكبر بواقع 55% من إجمالي قيم التداولات، تلاه الدولية للأسمدة والكيماويات بواقع 15% .

وحل ثالثًا سهم “بي أي جي” للتجارة والاستثمار وهيمن على نحو 6% من إجمالي قيمة التداول المحققة خلال أسبوع، ثم المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بنحو 4.7%، وأخيرًا آراب للتنمية والاستثمار العقاري بنحو 4.7% أيضًا .

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد أنهت تعاملات يوم الخميس الماضي 19-5-2023، على تباين ، بخسائر سوقية نحو 31 مليار جنيه، بعد أن تحول مؤشرها الرئيسي للمسار الهابط.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 2.26%، ليغلق عند مستوى 21616 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.1%، عند مستوى 3919 نقطة.

وهبط مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.01%، عند 5945 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 3.5 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 202 سهم، ارتفع منها 56، وتراجع 94 سهما، فيما استقر 52 سهما دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 31 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 473 مليار جنيه، مقابل تريليون و 504 مليارات جنيه مستوى الإغلاق السابق.