تداولات «النيل» تهبط 41% بتعاملات الأسبوع الماضي لتبلغ 17 مليون جنيه

مقارنة مع 29 مليون جنيه في الأسبوع السابق لهُ

تراجعت تداولات بورصة “النيل” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 41% خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسجلت 17 مليون جنيه مقارنة مع 29 مليون جنيه خلال الأسبوع السابق لهُ .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، هيمن سهم “أراب للتنمية والاستثمار العقاري” على نحو 19.4% من إجمالي قيمة التداول المحققة خلال الأسبوع الماضي بقيمة 3.3 مليون جنيه، وتقاسم حوالي 16 سهم أخرين القيمة المتبقية .

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية صعودا جماعيا الأسبوع الماضي أيضًا، وسط مكاسب رأسمالية تجاوزت قيمتها الـ9 مليارات جنيه.

وسجل المؤشر الرئيس للسوق EGX30 ارتفاعا نسبته 1.15%، مغلقا عند مستوى 11668 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.79% مغلقا قرب مستويات 2132 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقا عند 3166 نقطة مرتفعا بنحو 1.5%.



وارتفع رأس المال السوقي بواقع 9.1 مليار جنيه، ليغلق الأسبوع الماضي عند 738.3 مليار جنيه، بارتفاع نسبته 1.25%، مقارنة بإغلاقات الأسبوع السابق عند 729.2 مليار جنيه.

ويرى خبراء سوق المال أن البورصة تجاوزت الضغوط التي شهدتها الفترة الماضية، بعد حسم ملف الضرائب، وتحول السيولة نحو الأسهم القيادية.