بورصة وشركات

تداولات «النيل» تهبط 41% بتعاملات الأسبوع الماضي لتبلغ 17 مليون جنيه

مقارنة مع 29 مليون جنيه في الأسبوع السابق لهُ
أسماء السيد 5:35 م, السبت, 18 ديسمبر 21 5:35 م, السبت, 18 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجعت تداولات بورصة “النيل” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 41% خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسجلت 17 مليون جنيه مقارنة مع 29 مليون جنيه خلال الأسبوع السابق لهُ .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، هيمن سهم “أراب للتنمية والاستثمار العقاري” على نحو 19.4% من إجمالي قيمة التداول المحققة خلال الأسبوع الماضي بقيمة 3.3 مليون جنيه، وتقاسم حوالي 16 سهم أخرين القيمة المتبقية .

اقرأ أيضا  الأداء الصاعد يحالف وثائق «صناديق الاستثمار» فى الأسبوع الماضى

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية صعودا جماعيا الأسبوع الماضي أيضًا، وسط مكاسب رأسمالية تجاوزت قيمتها الـ9 مليارات جنيه.

وسجل المؤشر الرئيس للسوق EGX30 ارتفاعا نسبته 1.15%، مغلقا عند مستوى 11668 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.79% مغلقا قرب مستويات 2132 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقا عند 3166 نقطة مرتفعا بنحو 1.5%.

اقرأ أيضا  صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية ومكاسب رأسمالية 9 مليارات جنيه الأسبوع الماضي (جراف)


وارتفع رأس المال السوقي بواقع 9.1 مليار جنيه، ليغلق الأسبوع الماضي عند 738.3 مليار جنيه، بارتفاع نسبته 1.25%، مقارنة بإغلاقات الأسبوع السابق عند 729.2 مليار جنيه.

ويرى خبراء سوق المال أن البورصة تجاوزت الضغوط التي شهدتها الفترة الماضية، بعد حسم ملف الضرائب، وتحول السيولة نحو الأسهم القيادية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

البورصة : 5 شركات سمسرة تهيمن على 75% من التعاملات في أسبوع (جراف)

منى عبدالباري 5:29 م, السبت, 18 ديسمبر 21

العقارات يقتنص 24.2% من تنفيذات مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي (جراف)

منى عبدالباري 5:23 م, السبت, 18 ديسمبر 21

شهادة إيداع «أوراسكوم للاستثمار» تهبط بنحو 33% خلال تعاملات الأسبوع الماضي

أسماء السيد 5:18 م, السبت, 18 ديسمبر 21

525 مليون جنيه مبيعات عربية وأجنبية بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي

منى عبدالباري 1:35 م, السبت, 18 ديسمبر 21

صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية ومكاسب رأسمالية 9 مليارات جنيه الأسبوع الماضي (جراف)

منى عبدالباري 12:38 م, السبت, 18 ديسمبر 21

المؤشرات الأمريكية تتراجع الجمعة وسط تسارع مؤشر أسعار المستهلكين

أيمن عزام 9:01 ص, السبت, 18 ديسمبر 21