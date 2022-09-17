تداولات «النيل» تهبط 40% خلال الأسبوع الماضي وتسجل 47 مليون جنيه

هيمن التراجع على قيمة تداولات الشركات المقيدة بسوق بورصة النيل للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 40% لتُسجل حوالي 47 مليون جنيه مقارنة مع 78 مليون جنيه الأسبوع السابق لهُ .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد تصدر سهم المشروعات الصناعية والهندسية تعاملات بورصة النيل، الأسبوع الماضي، منخفضاً 9.6% بقيم تداولات 15.6 مليون جنيه.

فيما تذيل سهم الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، ليُنهي تعاملاته عند 1.26 جنيه.

هذا وقد سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30″ الرئيسي بنسبة 1.8% ليصل إلى 10079 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.27% إلى 2267 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 1.01 % إلى 3223 نقطة.

وخسر راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 8.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 694.4 مليار جنيه.





