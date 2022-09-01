تداولات «النيل» تصعد201% بشهر أغسطس الماضي وتسجل 280 مليون جنيه

حققت تداولات بورصة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة – النيل قفزة بنهاية تعاملات شهر اغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو السابق لهُ من العام الجاري 2022، بنسبة 201% لتسجل 280 مليون جنيه .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد هيمن سهم شركة “اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات” على النسبة الأكبر من قيمة التداول بنحو 39.2% بواقع 110 مليون جنيه .

ونشرت “المال” منذ يوم واحد أن كل من إدارة البورصة المصرية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يبحثان عقد لقاءات مع شركات سوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل)، لاستكمال المرحلة الثانية من خطة إعادة الهيكلة الخاصة بهم.

وقالت داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة، إن خطة إعادة الهيكلة بدأت فى أغسطس 2021، وانتهت فعلياً مطلع مايو الماضى، موضحة أن 23 شركة من إجمالى الشركات المقيدة بسوق الأسهم الصغيرة التزمت بخطة إعادة الهيكلة كاملة، فيما تخلفت 3 تم ضمها للقائمة «د».

وأكدت السواح لـ«المال» أن البورصة المصرية ستعمل خلال الفترة المقبلة لبدء جولات ترويجية للشركات الأكثر نشاطًا وتحديدًا المنضمة لقائمة «تميز»، بخلاف خطة الترويج للسوق ذاتها.