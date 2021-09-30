بورصة وشركات

تداولات «النيل» ترتفع بنسبة 227% خلال الربع الثالث من 2021

مقارنة مع الربع السابق لهُ
أسماء السيد 9:34 م, الخميس, 30 سبتمبر 21 9:34 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

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صعدت تداولات بورصة الأسهم “الصغيرة والمتوسطة” بنسبة 227% بنهاية تعاملات الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع تعاملات الربع الثاني السابق لهُ، وسجلت حوالي 820 مليون جنيه مقارنة بـ 251 مليون جنيه خلال الربع الثاني.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد بلغ حجم التداول خلال الربع الثالث حوالي 1.6 مليار ورقة مالية، مقارنة بنحو 311.2 مليون ورقة مالية الربع الثاني من العام .

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وهيمن سهم “المصرية لنظم التعليم الحديثة” على 24.4% من إجمالي تداولات الأسهم، وتلاهُ سهم سهم شركة “أراب للتنمية والاستثمار العقاري” بنسبة 14.6% .

أغلقت البورصة المصرية جلسة اليوم الخميس، نهاية الأسبوع وآخر جلسة بالربع الثالث، على صعود جماعى لمؤشراتها ،وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب وقيم تداولات أقل من مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.21 % عند مستوى 10517 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.84% عند 2722 نقاط، كما صعد“egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.09% عند مستوى 3671 نقطة.

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وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 906 ملايين جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للشراء، بينما اتجه المصريون للبيع، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 95 سهمًا من إجمالي 195 سهمًا متداولًا، بينما هبط 36 ، وبقي 64 دون تغيير.

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بقلم أسماء السيد

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