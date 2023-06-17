تداولات «النيل» تربح 74% الأسبوع الماضي وتصل 127 مليون جنيه

سجلت تداولات بورصة “النيل” للأسهم الصغيرة والمتوسطة حوالي 127 ملوين جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي بمعدل صعود بلغ نحو 74% عن الفترة المماثلة السابقة .

وهيمن سهم “المشروعات الصناعية والهندسية” على حوالي 19.3% من قيمة تلك التداولات خلال الفترة المذكورة وتصدر القائمة.

وكان رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية قد صرح لـ”المال” بأن المرحلة الأولى من تطوير بورصة النيل انتهت بالفعل، ولكنها لم تؤت ثمارها بالشكل الكافى، خاصة أنه يتم قياس ذلك بنمو الشركات وزيادة حجم أعمالها بما يؤهلها للنجاح والانتقال للسوق الرئيسية.

ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية، لم ينجح فى الانتقال للسوق الرئيسية سوى شركتين فقط من إجمالى الكيانات المتداول عليها فى سوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ورأى أن أوضاع بورصة النيل لن تتحسن إلا باختيار الورق الجيد للقيد القادرة على جذب المستثمر.

وقال رئيس البورصة المصرية، إنه يتم حاليًا العمل بشكل جاد على الترويج للشركات المقيدة فى سوق الأسهم بشكل عام، سواء الرئيسى أو الصغير والمتوسط، وتم إجراء جولتين بالفعل فى أكتوبر وفبراير الماضيين، موضحًا أن الظروف الاقتصادية الأخيرة أثرت على أوضاع وأحجام الكيانات المتداولة وأصبحت من وجهة نظر المستثمر الخارجى صغيرة الحجم.

وتابع أن إدارة البورصة ترى أنه من الأفضل حاليًا التريث فى إجراء أى جولات ترويجية جديدة خلال الوقت الحالى، ولحين استقرار الأوضاع بشكل عام.