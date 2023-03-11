تداولات «النايلكس» تُسجل 26.5 مليون جنيه الأسبوع الماضي

سجلت تداولات بورصة النيل للأسهم الصغيرة والمتوسطة – النايلكس، حوالي ٢٦.٥ مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقارنة مع ٢٠.٨ مليونًا الأسبوع السابق له .

ووفقا لبيانات البورصة المصرية فقد هيمن اراب للتنمية والاستثمار العقاري على النسبة الأكبر من إجمالي التداولات بنحو ١٥.٦% و بقيمة ٤.١ مليون جنيه .



ويتوقع خبراء البورصة المصرية سيطرة حالة من القلق على مستثمري السوق الأسبوع الحالي ترقبًا لقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، في ظل المعدلات القياسية المُعلنة للتضخم.

ويرى الخبراء أن السوق ستشهد تحركات هبوطية نحو مستويات 15900 قبل معاودة التماسك في النصف الأخير من الأسبوع.

يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن الأسبوع الماضي قفزة في معدلات التضخم خلال شهر فبراير إلى 40.3% على أساس سنوي، مقارنة بـنحو 31.2% في يناير.

ومن المقرر أن يعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماعًا الشهر الحالي، والبنك المركزي المصري بنهايته لبحث أسعار الفائدة .



