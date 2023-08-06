تداولات «النايلكس» تُسجل 135 مليون جنيه الأسبوع الماضي

سجلت تداولات بورصة أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 135.2 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 127 مليون بالأسبوع السابق.



ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد هيمن سهم شركة المشروعات الصناعية والهندسية على نحو 83.5% من القيمة الإجمالية بواقع 112.8 مليون جنيه .

أما على صعيد تعاملات السوق الرئيسية فقد سجلت التداولات 13 مليار جنيه، بكمية تداول 4511 مليار ورقة مالية، عبر 357 ألف عملية. واستحوذت الأسهم على 90.32% من التعاملات داخل المقصورة، فيما كان نصيب السندات 9.68% فقط.

واقتنص المستثمرون المحليون النسبة الأكبر من التعاملات بواقع 87.5% بصافي مشتريات 60.9 مليون جنيه، كما سجلت الأجانب مشتريات 122.7 مليون جنيه، بنسبة 6.1% من التداولات، وفي المقابل اتجه العرب للبيع بصافي 61.8 مليون جنيه بنسبة 6.4% من التعاملات.