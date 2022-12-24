تداولات «النايلكس» تهبط 46% بتعاملات الأسبوع الماضي

تراجعت تداولات بورصة النيل للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 46%، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتصل إلى حوالي 27.2 مليون جنيه، مقارنة مع 50 مليون جنيه الأسبوع السابق.

وتصدّر سهم أراب للتنمية والاستثمار العقاري تعاملات بورصة النيل، الأسبوع الماضي، هابطًا 4.28% بقيم تداولات 7.26 مليون جنيه.

وذكر التقرير أن سهم فرتيكا للصناعة والتجارة تذيّل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، ليُنهي تعاملاته عند 5.62 جنيه.

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط مبيعات للمستثمرين العرب والأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 4.35% ليصل إلى 14482 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.8% إلى 2755 نقطة، و”egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 3.3% إلى 4075 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى البيع في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي

وسجل الأجانب صافي مبيعات بقيمة 587.1 مليار جنيه، خلال الأسبوع، بعد أن استحوذوا على 7.5% من التنفيذات.

وحققت العرب صافي بيع بقيمة 5.5 مليون جنيه بنسبة استحواذ 8.3%، بينما لم يُشر التقرير إلى قيم تعاملات المستثمرين المصريين وأشار إلى اقتناصهم 84.2% من التنفيذات.