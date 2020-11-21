بورصة وشركات

تداولات «النايلكس» تنخفض 54% بتعاملات الأسبوع الماضي

سجلت 29 مليون جنيه
أسماء السيد 11:43 ص, السبت, 21 نوفمبر 20 11:43 ص, السبت, 21 نوفمبر 20

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تراجعت تداولات بورصة النيل للأسهم الصغيرة والمتوسطة “النايلكس” بنحو 54% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجل 29 مليون جنيه مقارنة بـ 63.3 مليون جنيه بتعاملات الأسبوع السابق لهُ .

وأظهرت البيانات أن سهم “سبيد ميديكال” هيمن على 32% من تداولات الأسهم الإجمالية ببورصة النايلكس بقيمة 9 مليون جنيه، ليحتل بذلك المرتبة الأولى على قائمة الأسهم الأنشط .

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يُذكر أن قيم التداولات الإجمالية بالسوق الرئيسية بلغت نحو 16.4 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول حوالي 2.5 مليار ورقة مالية منفذة على 254 الف عملية.

وسجلت مؤشرات البورصة حالة تباين خلال تعاملات الاسبوع الماضي، الذي انتهت جلساته الخميس.


وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 10898 نقطة.

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بينما صعد مؤشر “egx70ewi” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.09% إلى 2010 ، ومؤشر “egx100ewi” الاوسع نطاقا بنسبة 0.88% إلى 2937 نقطة.

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بقلم أسماء السيد

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