تداولات «النايلكس» تصعد بنسبة 113% بتعاملات الأسبوع الماضى

حققت تداولات بورصة النيل – النايلكس صعودًا بنحو 113%، وذلك خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجل 25.6 مليون جنيه مقارنة بـ12 مليون جنيه الأسبوع السابق له.

وأظهرت البيانات أن سهم “فيركيم مصر للأسمدة” حاز النصيب الأكبر من تلك القيمة، مستحوذاً على 46.2%، وحقق قيم تداول قدرها 11 مليون جنيه، من خلال بيع وشراء 1.75 مليون ورقة مالية.

فيما بلغ إجمالي قيم تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 7.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 552 مليون ورقة مالية، حسبما ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وأشار التقرير، الذي وصل “المال” نسخة منه، إلى أن الأرقام المذكورة جاءت مقابل قيم تداول 9.9 مليار جنيه، وكمية تداول 884 مليون ورقة مالية الأسبوع السابق له.

وحققت البورصة ارتفاعات جماعية خلال تداولات الأسبوع المذكور، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب على أسهم قطاع البنوك.

وصعد مؤشر”Egx30″ الرئيسي بنسبة 13837 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.7% إلى 529 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.4% إلى 1393 نقطة.

وأظهرت البيانات أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ربح 15.2 مليار جنيه؛ ليغلق عند مستوى 701.8 مليار حنيه.

يُذكر أن البورصة اختتمت تعاملات جلسة الخميس الماضي -نهاية الأسبوع- على أداء متأرجح بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب وقيم تداولات 871 مليون جنيه.